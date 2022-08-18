В нескольких городах Украины ищут взрывчатку: что известно

Тернополь

"Есть информация о возможном заминировании помещения железнодорожного вокзала и Центрального универмага города", - рассказал мэр Тернополя Сергей Надал.

На месте, по словам мэра, работают соответствующие службы.

"Пожалуйста, не идите по этому направлению и не подходите близко к зданиям", - добавил Надал.

Обновлено 13.15. Мэр Тернополя сообщил, что информация о минировании не подтвердилась.

Кропивницкий

По словам пресс-секретаря полиции области Виталины Бевзенко, в городе правоохранители получили анонимное сообщение о заминировании ряда объектов в Кировоградской области. В частности, известно о таком случае на рынке "Колхозный" в Кропивницком.

Пока информацию проверяют.

Черкассы

В Черкассах в полицию поступил вызов о "заминировании" территории железнодорожного вокзала и автовокзала.

По словам спикера Нацполиции области Зои Вовк, на территории этих объектов работают правоохранители и спецслужбы.

Ужгород и Мукачево

По данным пресс-секретаря Главного управления Нацполиции области Анны Дан, в Закарпатье полицейские получили сообщение о заминировании нескольких объектов в Ужгороде и Мукачево. Людей эвакуировали.

На местах происшествия работают полицейские и пиротехники.