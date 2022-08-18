В нескольких городах Украины ищут взрывчатку: что известно

В четверг, 18 августа, в Тернополе и Кропивницком снова "заминировали" несколько объектов.
Об этом сообщает РБК-Украина.
"Есть информация о возможном заминировании помещения железнодорожного вокзала и Центрального универмага города", - рассказал мэр Тернополя Сергей Надал.
На месте, по словам мэра, работают соответствующие службы.
"Пожалуйста, не идите по этому направлению и не подходите близко к зданиям", - добавил Надал.
Обновлено 13.15. Мэр Тернополя сообщил, что информация о минировании не подтвердилась.
По словам пресс-секретаря полиции области Виталины Бевзенко, в городе правоохранители получили анонимное сообщение о заминировании ряда объектов в Кировоградской области. В частности, известно о таком случае на рынке "Колхозный" в Кропивницком.
Пока информацию проверяют.
В Черкассах в полицию поступил вызов о "заминировании" территории железнодорожного вокзала и автовокзала.
По словам спикера Нацполиции области Зои Вовк, на территории этих объектов работают правоохранители и спецслужбы.
По данным пресс-секретаря Главного управления Нацполиции области Анны Дан, в Закарпатье полицейские получили сообщение о заминировании нескольких объектов в Ужгороде и Мукачево. Людей эвакуировали.
На местах происшествия работают полицейские и пиротехники.
Как сообщалось, неизвестные в четверг, 18 августа, сообщили о "заминировании" нескольких объектов в Виннице. Правоохранители перекрыли часть города для проверки. Вскоре сообщения о наличии взрывчатки не подтвердили.
Кроме того, взрывчатку ищут и во Львове - на рынках и вокзале. Именно здесь сегодня проходит встреча президента Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также генсеком ООН Антониу Гутеррешом.
Напомним, ранее взрывчатку на железнодорожном вокзале и в Центральном универмаге в Тернополе искали в четверг, 4 августа. После проверки на месте ничего не нашли.
В тот день подобные сообщения о минировании пришли еще в нескольких городах Украины, в том числе и в Кропивницком. Они также не подтвердились.
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