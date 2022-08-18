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Встреча Зеленского с Гутеррешем и Эрдоганом: что известно

Новина українською →
Четверг 18 августа 2022 09:01
Встреча Зеленского с Гутеррешем и Эрдоганом: что известно Фото: генсек ООН Антониу Гутерреш и президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 18 августа, во Львове состояться трехсторонние переговоры между президентами Украины и Турции Владимиром Зеленский и Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также генсеком ООН Антониу Гутеррешом.

Все, что известно на данным момент о встрече - в материале РБК-Украина.

Тема переговоров

В Администрации президента Эрдогана заявили, что по время трехсторонних переговоров будут обсуждаться шаги, которые можно предпринять для прекращения войны дипломатическим путем, а также пути усиления деятельности созданного механизма экспорта украинского зерна на мировые рынки.

Там также уточнили, что Эрдоган и Зеленский проведут двустороннюю встречу, в ходе которой "обсудят все аспекты отношений" Украины и Турции, а затем состоится саммит в расширенном формате с участием генсека ООН Антониу Гутерреша.

Генсек ООН прибыл во Львов

Антониу Гутерреш в среду прибыл во Львов, чтобы подготовится ко встрече с президентами Украины и Турции.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал приезд генсека ООН во Львов.

"В Украину уже прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Будем работать над необходимыми для Украины результатами", - сказал он.

Встреча Зеленского с Гутеррешем и Эрдоганом: что известноФото: Антониу Гутерреш, генеральный секретарь ООН (twitter.com/UN_Spokesperson)

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