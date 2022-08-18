У кількох містах України шукають вибухівку: що відомо

Тернопіль

"Є інформація про можливе замінування приміщення залізничного вокзалу та Центрального універмагу міста", - розповів мер Тернополя Сергій Надал.

На місці, за словами міського голови, працюють відповідні служби.

"Будь ласка, не йдіть у цьому напрямі і не підходьте близько до будівель", - додав Надал.

Оновлено 13.15. Мер Тернополя повідомив, що інформація про мінування не підтвердилась.

Кропивницький

За словами речниці поліції області Віталіни Бевзенко, в місті правоохоронці отримали анонімне повідомлення про замінування низки об’єктів в Кіровоградській області. Зокрема, відомо про такий випадок на ринку "Колгоспний" у Кропивницькому.

Наразі інформацію перевіряють.

Черкаси

У Черкасах до поліції надійшов виклик про "замінування" території залізничного вокзалу та автовокзалу.

Зі слів речниці Нацполіції області Зої Вовк, наразі на території обох об'єктів працюють правоохоронці та спецслужби.

Ужгород та Мукачеве

За даними речниці головного управління Нацполіції області Ганни Дан, на Закарпатті поліцейські отримали повідомлення про замінування кількох об'єктів в Ужгороді та Мукачеві. Людей евакуювали.

На місцях події працюють поліцейські та піротехніки.