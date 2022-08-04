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В Тернополе эвакуируют вокзал и универмаг: что произошло

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Тернополь, Четверг 04 августа 2022 13:06
В Тернополе эвакуируют вокзал и универмаг: что произошло Фото: в Тернополе эвакуируют вокзал и универмаг (wikipedia org)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 4 августа, в Тернополе ищут взрывчатку на железнодорожном вокзале и в Центральном универмаге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Тернополя Сергея Надала.

"Внимание! В помещениях железнодорожного вокзала и Центрального универмага проводится эвакуация. Там работают соответствующие службы", - рассказал он.

По словам мэра поступила информация о возможной провокации и заложенной взрывчатке.

"Пожалуйста, не идите в этом направлении и не подходите близко к зданиям. Детали сообщу со временем", - добавил Надал.

Обновлено 13.18. По данным главы Тернопольской ОВ Владимира Труша, информация о заминировании не подтвердилась.

"Соответствующие структуры проверили здания, по которым поступило сообщение о наличии взрывоопасных предметов. Угроз не обнаружено. Граждане могут возвращаться на рабочие места", - рассказал он.

Ранее мэр Тернополя Сергей Надал предупредил жителей об угрозе российского ракетного удара по городу.

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