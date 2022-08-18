В Виннице "заминировали" несколько объектов: часть города перекрыли
Неизвестные в четверг, 18 августа, сообщили о заминировании нескольких объектов в Виннице. Правоохранители перекрыли часть города для проверки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вінниця.info.
"Поступило сообщение о заминировании нескольких объектов гражданской инфраструктуры. Правоохранители проверяют информацию, работают", - говорится в сообщении.
Ситуационный центр Винницы в Telegram сообщил, что движение транспорта в городе по трем направлениям перекрыли. В частности, ограничено движение возле железнодорожного вокзала (площадь Привокзальная), центрального рынка (проспект Коцюбинского) и центрального автовокзала (улица Киевская).
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Позже в Ситуационном центре сообщили, что возле железнодорожного и автовокзалов движение транспорта возобновили. Сообщения о наличии взрывчатки не подтвердили.
Водителей предупредили, что в Виннице наблюдаются пробки.
Напомним, 4 августа в Виннице тоже проверяли информацию о взрывчатке возле центрального рынка и железнодорожного вокзала.
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