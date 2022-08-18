Во Львове сообщили о массовом минировании. Там сегодня встреча Зеленского, Эрдогана и Гутерреша

Во Львове неизвестный сообщил о массовом минировании. Взрывчатку ищут, в частности, на рынках и вокзале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича в Facebook.

"В 12:20 поступило анонимное сообщение о минировании рынков в городе Львове, а также вокзале. Правоохранительные органы отрабатывают информацию", - написал он.

Также Зинкевич опроверг информацию якобы о "найденой взрывчатке".

"По информации в некоторых телеграмм-каналов что в парке Франко нашли взрывчатку. Информация не подтверждена!!!" - добавил он.

При этом местные СМИ пишут, что сообщено о минировании Краковского и Винниковского рынков, торгового центра "Магнус" и железнодорожного вокзала.

На железнодорожном вокзале люди эвакуированы. На месте работают кинологическая и взрывотехническая службы, ГСЧС, скорая медицинская помощь и охрана вокзала.

Волна "минирований" в Украине

Отметим, что уже сообщалось о взрывчатке в Виннице и Черкассах (проверка продолжается). Тем временем сообщение о минировании в Тернополе не подтвердилось. СМИ также писали об аналогичных сообщениях и в Кропивницком.

Встреча Зеленского, Эрдогана и Гутерреша

Примечательно, что именно сегодня во Львове запланирована встреча президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана, а также генсека ООН Антониу Гутерреша.

Известно, что Зеленский и Гутерреш уже во Львове, ожидается прибытие и турецкого лидера.

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