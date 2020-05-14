В Тернополе умер еще один пациент с COVID-19: у мужчины была тяжелая патология

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужчина находился в больнице с 4 мая

В Тернополе подтвердили еще один летальный случай среди пациентов с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в Тернопольском штабе по борьбе с распространением коронавируса в Telegram.

Сообщается, что мужчина скончался 14 мая в 2 часа ночи в Тернопольской больнице, куда он был госпитализирован еще 4 мая.

"Умер житель Тернополя, которому 82 года. У пациента подтвердили коронавирус. У мужчины была тяжелая сопутствующая патология", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошлые сутки в Украине зафиксировали 17 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Общее количество жертв коронавируса увеличилось до 456.

Также РБК-Украина писало, что в Украине фиксируют рост динамики заражения коронавирусом. Так, за прошлые сутки выявлено еще 422 новых заболеваний, что на 20 больше, чем днем ранее. Всего в Украине заразились COVID-19 16 847 человек.

Кроме этого в Министерстве здравоохранения сообщили, что в Украине впервые с начала пандемии за сутки выздоровели от коронавируса больше людей, чем заразились. За 12 мая вылечились от вируса 427 пациентов, что на 5 больше, чем заболели.