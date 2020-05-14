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В Украине коронавирусом заразилось почти 17 тыс. человек: список областей

Новости » Коронавирус     14.05.2020 - 09:54
В Украине коронавирусом заразилось почти 17 тыс. человек: список областей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На амбулаторном лечении находится более 11 тыс. пациентов

В Украине от начала пандемии коронавируса зарегистрировано 16 847 случаев коронавирусной инфекции, из них 422 в течение последних суток. Какая ситуация в Киеве и областях, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.

В общем случаи подтверждено:

  • Винницкая обл. - 654 (355 выздоровели);
  • Волынская обл. - 535 (140 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. - 781 (82 выздоровели);
  • Донецкая обл. - 117 (34 выздоровели);
  • Житомирская обл. - 533 (81 выздоровел);
  • Закарпатская обл. - 791 (120 выздоровели);
  • Запорожская обл. - 347 (149 выздоровели);
  • Ивано-Франковская обл. - 1166 (423 выздоровели);
  • г. Киев - 2012 (189 выздоровели);
  • Киевская обл. - 1067 (186 выздоровели);
  • Кировоградская обл. - 432 (288 выздоровели);
  • Луганская обл. - 42 (15 выздоровели);
  • Львовская обл. - 904 (169 выздоровели);
  • Николаевская обл. - 228 (68 выздоровели);
  • Одесская обл. - 693 (40 выздоровели);
  • Полтавская обл. - 257 (155 выздоровели);
  • Ровенская обл. - 1062 (254 выздоровели);
  • Сумская обл. - 158 (82 выздоровели);
  • Тернопольская обл. - 1033 (432 выздоровели);
  • Харьковская обл. - 713 (87 выздоровели);
  • Херсонская обл. - 165 (96 выздоровели);
  • Хмельницкая обл. - 209 (54 выздоровели);
  • Черкасская обл. - 348 (161 выздоровел);
  • Черновицкая обл. - 2516 (464 выздоровели);
  • Черниговская обл. - 84 (19 выздоровели).

В Украине коронавирусом заразилось почти 17 тыс. человек: список областей

Как сообщается, на амбулаторном лечении находится 11 527 пациентов, из них 961 ребенок и 2684 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5320 человек, из них 211 детей и 594 медика. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 222 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.

Напомним, в Украине за сутки зафиксировали 17 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом COVID-19.

Также в Украине выросло количество зараженных коронавирусом на 20 зараженных, по сравнению с предыдущими данными.

Теги Новости Украины УкраинаобластиКоронавирус
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