В Украине фиксируют рост динамики заражения COVID-19

За сутки в Украине заразились 422 человек
В Украине возросло количество зараженных коронавирусом до 16 847 человек, за сутки зафиксировали еще 422 случаев COVID-19. Такие данные приводит карта СНБО относительно распространения коронавируса в стране.
Отметим, что количество новых случаев возросло на 20 зараженных по сравнению с предыдущими данными.
Согласно данным СНБО, больше всего зараженных в Черновицкой, Ивано-Франковской, Киевской и Ровенской областях. Также значительное количество инфицированных в Киеве.
Отметим, Министерство здравоохранения Украины изучает возможность купаться в проточной воде, море, озерах и бассейнах после смягчения карантина.
Кроме того, премьер Денис Шмыгаль заявил, что второй этап смягчения карантина в Украине может начаться 22 мая.
Ранее были названы условия открытия летних площадок кафе и ресторанов в Киеве
Напомним, по состоянию на 14 мая коронавирус в мире диагностировали у 4 429 744 человек, из них - 298 174 человека скончались. В США зафиксировано наибольшее количество смертей от COVID-19 - 85 197, а также случаев заражения. Еще 310 259 человек там выздоровели.