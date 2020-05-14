В Украине фиксируют рост динамики заражения COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки в Украине заразились 422 человек

В Украине возросло количество зараженных коронавирусом до 16 847 человек, за сутки зафиксировали еще 422 случаев COVID-19. Такие данные приводит карта СНБО относительно распространения коронавируса в стране.

Отметим, что количество новых случаев возросло на 20 зараженных по сравнению с предыдущими данными.

Согласно данным СНБО, больше всего зараженных в Черновицкой, Ивано-Франковской, Киевской и Ровенской областях. Также значительное количество инфицированных в Киеве.

Отметим, Министерство здравоохранения Украины изучает возможность купаться в проточной воде, море, озерах и бассейнах после смягчения карантина.

Кроме того, премьер Денис Шмыгаль заявил, что второй этап смягчения карантина в Украине может начаться 22 мая.

Ранее были названы условия открытия летних площадок кафе и ресторанов в Киеве

Напомним, по состоянию на 14 мая коронавирус в мире диагностировали у 4 429 744 человек, из них - 298 174 человека скончались. В США зафиксировано наибольшее количество смертей от COVID-19 - 85 197, а также случаев заражения. Еще 310 259 человек там выздоровели.