ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине фиксируют рост динамики заражения COVID-19

Новости » Коронавирус     14.05.2020 - 08:56
В Украине фиксируют рост динамики заражения COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки в Украине заразились 422 человек

В Украине возросло количество зараженных коронавирусом до 16 847 человек, за сутки зафиксировали еще 422 случаев COVID-19. Такие данные приводит карта СНБО относительно распространения коронавируса в стране.

Отметим, что количество новых случаев возросло на 20 зараженных по сравнению с предыдущими данными.

В Украине фиксируют рост динамики заражения COVID-19Согласно данным СНБО, больше всего зараженных в Черновицкой, Ивано-Франковской, Киевской и Ровенской областях. Также значительное количество инфицированных в Киеве.

Отметим, Министерство здравоохранения Украины изучает возможность купаться в проточной воде, море, озерах и бассейнах после смягчения карантина.

Кроме того, премьер Денис Шмыгаль заявил, что второй этап смягчения карантина в Украине может начаться 22 мая.

Ранее были названы условия открытия летних площадок кафе и ресторанов в Киеве

Напомним, по состоянию на 14 мая коронавирус в мире диагностировали у 4 429 744 человек, из них - 298 174 человека скончались. В США зафиксировано наибольшее количество смертей от COVID-19 - 85 197, а также случаев заражения. Еще 310 259 человек там выздоровели.

Теги Новости Украины Коронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь