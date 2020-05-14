У Тернополі помер ще один пацієнт з COVID-19: у чоловіка була важка патологія

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чоловік перебував у лікарні з 4 травня

У Тернополі підтвердили ще один летальний випадок серед пацієнтів з коронавірусом COVID-19. Про це повідомили в Тернопільському штабі по боротьбі з поширенням коронавірусу в Telegram.

Повідомляється, що чоловік помер 14 травня о 2 годині ночі в Тернопільській лікарні, куди він був госпіталізований ще 4 травня.

"Помер житель Тернополя, яким 82 роки. У пацієнта підтвердили коронавірус. У чоловіка була важка супутня патологія", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували 17 летальних випадків серед пацієнтів з COVID-19. Загальна кількість жертв коронавіруса зросла до 456.

Також РБК-Україна писало, що в Україні фіксують зростання динаміки зараження коронавірусом. Так, за минулу добу виявлено ще 422 нових захворювань, що на 20 більше, ніж днем раніше. Всього в Україні заразилися COVID-19 16 847 чоловік.

Крім цього у Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що в Україні вперше з початку пандемії за добу одужали від коронавірусу більше людей, ніж заразилися. За 12 травня вилікувались від вірусу 427 пацієнтів, що на 5 більше, ніж захворіли.