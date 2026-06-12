У Тернопільському ТЦК утримують людей з психічними розладами та інвалідністю, - Лубінець

Перевірка представниками уповноваженого Верховної Ради з прав людини виявила, що в Тернопільському ТЦК утримуються люди з психічними розладами та інвалідністю.

"Щойно мої представники повернулися з моніторингового візиту до Тернопільського районного та міського ТЦК та СП. Це чергова ситуація, яка показує: реформа мобілізації потрібна не завтра і не сьогодні - вона була потрібна ще вчора", - повідомив він.

Завдяки втручанню команди омбудсмена було негайно звільнено 5 людей, які не підлягали мобілізації.

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Зазначається, що під час візиту до місця, де перебували мобілізовані українці, на той момент утримували близько 28 осіб. Із них 17 письмово звернулися до омбудсмана зі скаргами на можливі порушення їхніх прав.

"Те, що ми побачили, обурює: наглядач за мобілізованими перебував у стані алкогольного сп’яніння. Рівень алкоголю в його крові майже у сім разів перевищував допустиму норму", - розповів омбудсмен.

Під час спілкування тет-а-тет люди розповіли про можливі порушення під час мобілізації, неналежне оформлення документів, а також недотримання вимог під час проходження ВЛК.

Усі викладені факти задокументовано, про них уже повідомлено керівництво.

Серед тих, кого звільнили після перевірки, - чоловік із довічною інвалідністю II групи з дитинства, двоє людей із психічними розладами (з етичних міркувань діагнози не розголошуються), а також двоє чоловіків, яким до досягнення 60-річного віку залишилося близько пів року.

Лубінець додав, що за результатами перевірки офіційно підготував відповідне реагування для усунення виявлених порушень і недопущення подібних випадків у майбутньому.