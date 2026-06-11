Омбудсман розкрив деталі резонансної смерті чоловіка після затримання поліцією і ТЦК
Офіс Омбудсмана України розслідує обставини смерті чоловіка, який у січні 2026 року був госпіталізований до київської лікарні з переломами ребер та травмою грудної клітини
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.
Що відомо про обставини справи
За ініціативи Офісу Омбудсмана прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом можливого перевищення службових повноважень з боку працівників поліції та ТЦК та СП.
Згідно з документами, отриманими з медичного закладу, через кілька днів після госпіталізації чоловік помер.
Чому розслідування ускладнене
Як зазначив Лубінець, у випадках можливої насильницької смерті обов'язковим є проведення патологоанатомічного розтину.
Однак у цій справі цього зроблено не було - тіло видали родині для поховання без проведення експертизи.
"Сьогодні суспільство, рідні загиблого та слідство досі не мають відповіді на найважливіші запитання: що саме стало причиною смерті чоловіка та чи пов'язані отримані ним травми з летальними наслідками. Відсутність розтину могла ускладнити встановлення істини у справі та збереження важливих доказів", - наголосив Омбудсман.
Друге кримінальне провадження
За ініціативи Офісу Омбудсмана відкрили ще одне кримінальне провадження - щодо можливого неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками, які видали тіло без проведення обов'язкової експертизи.
Інші резонансні випадки
Поки тривають розслідування, у соцмережах щодня з'являються нові свідчення громадян щодо дій під час мобілізаційних заходів. Один з останніх випадків стався на Черкащині. За словами чоловіка, його зупинили люди в цивільному, які відмовилися представитися. Після прохання пояснити свої дії він почув погрози, а його автомобіль намагалися пошкодити.
Лубінець наголосив, що його робота не залежить від суспільних настроїв і що права людини мають бути захищені незалежно від того, хто є потерпілим. Як приклад, він навів нещодавню перевірку Представників Омбудсмана в Одеському СІЗО - щодо можливого приниження працівника ТЦК та СП. За результатами моніторингового візиту матеріали передали правоохоронним органам.
"Для мене немає "правильних" чи "неправильних" потерпілих. Якщо порушуються права людини - має бути відповідальність для винних", - підкреслив Лубінець.
Нагадаємо, за п'ять місяців 2026 року до Офісу Омбудсмана надійшло понад три тисячі скарг на дії військовослужбовців територіальних центрів комплектування.
За словами Лубінця, ця цифра відображає лише прямі звернення громадян - реальна кількість порушень принаймні втричі більша.
У квітні 2026 року Офіс Омбудсмана оприлюднив результати перевірки Ужгородського ТЦК, де виявили численні порушення - зокрема, незаконне утримання людей терміном від 21 до 50 днів.