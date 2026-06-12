RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Тернопольском ТЦК удерживают людей с психическими расстройствами и инвалидностью, - Лубинец

15:35 12.06.2026 Пт
2 мин
Некоторых из них уже уволили
aimg Татьяна Степанова
Фото: в Тернопольском ТЦК удерживают людей с психическими расстройствами и инвалидностью (facebook.com/dmytro.lubinets)

В Тернопольском ТЦК и СП содержатся люди с психическими расстройствами и инвалидностью. Пятеро из них уже удалось освободить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

Проверка представителями уполномоченного Верховной Рады по правам человека выявила, что в Тернопольском ТЦК содержатся люди с психическими расстройствами и инвалидностью.

"Только что мои представители вернулись с мониторингового визита в Тернопольский районный и городской ТЦК и СП. Это очередная ситуация, которая показывает: реформа мобилизации нужна не завтра и не сегодня - она была нужна еще вчера", - сообщил он.

Благодаря вмешательству команды омбудсмена было немедленно освобождено 5 человек, которые не подлежали мобилизации.

Читайте также: Омбудсмен раскрыл детали резонансной смерти мужчины после задержания полицией и ТЦК

Отмечается, что во время визита к месту, где находились мобилизованные украинцы, на тот момент удерживали около 28 человек. Из них 17 письменно обратились к омбудсмену с жалобами на возможные нарушения их прав.

"То, что мы увидели, возмущает: надзиратель за мобилизованными находился в состоянии алкогольного опьянения. Уровень алкоголя в его крови почти в семь раз превышал допустимую норму", - рассказал омбудсмен.

Во время общения тет-а-тет люди рассказали о возможных нарушениях при мобилизации, ненадлежащем оформлении документов, а также несоблюдении требований при прохождении ВВК.

Все изложенные факты задокументированы, о них уже сообщено руководство.

Среди тех, кого уволили после проверки, - мужчина с пожизненной инвалидностью II группы с детства, два человека с психическими расстройствами (по этическим соображениям диагнозы не разглашаются), а также двое мужчин, которым до достижения 60-летнего возраста осталось около полугода.

Лубинец добавил, что по результатам проверки официально подготовил соответствующее реагирование для устранения выявленных нарушений и недопущения подобных случаев в будущем.

Нарушения в ТЦК

Напомним, за пять месяцев 2026 года в Офис Омбудсмена поступило более трех тысяч жалоб на действия военнослужащих территориальных центров комплектования.

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, эта цифра отражает только прямые обращения граждан - реальное количество нарушений по крайней мере втрое больше.

В частности, в апреле Офис омбудсмена обнародовал результаты проверки Ужгородского ТЦК, где обнаружили многочисленные нарушения - в частности, незаконное содержание людей сроком от 21 до 50 дней.

Также Офис Омбудсмена расследует обстоятельства смерти мужчины, который в январе 2026 года был госпитализирован в киевскую больницу с переломами ребер и травмой грудной клетки

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ТернопольТЦКДмитрий ЛубинецМобилизация в Украине