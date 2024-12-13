UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

У Тернопільській області половина жителів залишилась без світла, - ОВА

Ілюстративне фото: у Тернопільській області половина жителів залишилась без світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Тернопільській області збільшили кількість черг на обмеження енергопостачання. Наразі половина жителів регіону перебувають без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Тернопільської обласної військової адміністрації (ОВА).

Як пише ОВА, обсяг застосування заходів обмеження споживання збільшився з 1 до 3 черг одночасно. 

"Відключено 50 % споживачів області", - додає обладміністрація.

Масований обстріл України  

Вранці, 13 грудня, російські терористи вдались до чергової масованої атаки проти України. Після довгої атаки безпілотними літальними апаратами (БпЛА) типу Shahed, Росія запустила ракети різних типів. Під час відбиття атаки вибухи лунали й у Одесі. Зокрема частина ракет рухалась на Захід України.  

Як відзначив голова Міністерства енергетики України Герман Галущенко, ціллю ранкової атаки є енергетична інфраструктура. Тим часом "Укренерго" вже збільшило час відключень світла за графіками.  

В Одесі, внаслідок обстрілу, повідомляють про проблеми із водо- та електропостачанням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тернопільська областьВійна в Україні