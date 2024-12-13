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Енергетика по всій Україні під масованим ракетним ударом, - Міненерго

Україна, П'ятниця 13 грудня 2024 08:42
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Енергетика по всій Україні під масованим ракетним ударом, - Міненерго Фото: Герман Галущенко(Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціллю масованого ракетного удару російської армії 13 грудня по Україні є енергетика.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посилання на його публікацію у Facebook.

"Ворог продовжує свій терор. Знову енергетика по всій Україні під масованим ударом", - написав він.

За його словами, енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми.

"Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись завдані пошкодження", - додав міністр.

Ракетний удар по Україні

Нагадаємо, російська армія вранці 13 грудня здійснила чергову масовану атаку по Україні. Зокрема ворог застосував бомбардувальники Ту-95МС, "Калібри" з Чорного моря, а також балістику. Вибухи чують по всій Україні. Зокрема їх чули в Одесі, Черкаській, Харківській, Львівській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях.

В Одесі після сильних вибухів у декількох районах зникли вода та світло.

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