В Тернопольской области половина жителей осталась без света, - ОВА

Как пишет ОВА, объем применения мер ограничения потребления увеличился с 1 до 3 очередей одновременно.

"Отключено 50 % потребителей области", - добавляет обладминистрация.

Массированный обстрел Украины

Утром, 13 декабря, российские террористы прибегли к очередной массированной атаке против Украины. После долгой атаки беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) типа Shahed, Россия запустила ракеты различных типов. Во время отражения атаки взрывы раздавались и в Одессе. В частности часть ракет двигалась на Запад Украины.

Как отметил глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко, целью утренней атаки является энергетическая инфраструктура. Между тем "Укрэнерго" уже увеличило время отключений света по графикам.

В Одессе, в результате обстрела, сообщают о проблемах с водо- и электроснабжением.