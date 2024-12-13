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"Укренерго" збільшило графіки відключень світла через ракетну атаку

Україна, П'ятниця 13 грудня 2024 08:54
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"Укренерго" збільшило графіки відключень світла через ракетну атаку Фото: Графіки відключень світла збільшили 13 грудня через ракетну атаку (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

"Укренерго" збільшило час відключень світла за графіками. Ворог знову атакує енергетичну інфраструктуру України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на пресслужбу "Укренерго".

"Через масовану ракетну атаку на енергооб’єкти - обсяг застосування заходів обмеження споживання сьогодні збільшений", - йдеться в повідомленні.

У компанії повідомили, що з актуальним графіком відключень можна ознайомитись на сайті чи офіційних сторінках вашого обленерго.

Як повідомив директор компанії Yasno Сергій Коваленко, будуть застосовані три черги з шести.

"Укренерго збільшує обмеження - без світла 3 черги з 6. Оновлені графіки для Дніпра шукайте на сайті та в застосунку. Київ - у процесі оновлення, будуть доступні незабаром", - написав він.

Компанія ДТЕК оприлюднила графіки відключень на сьогодні для Києва, Київської області, Дніпропетровської області та Одеської області.

&quot;Укренерго&quot; збільшило графіки відключень світла через ракетну атаку

Ракетний удар

Нагадаємо, російська армія вранці 13 грудня здійснила чергову масовану атаку по Україні. Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, ціллю масованого ракетного удару є енергетика.

"Ворог продовжує свій терор. Знову енергетика по всій Україні під масованим ударом", - написав він. За його словами, енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми.

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Укренерго Графіки відключення світла
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