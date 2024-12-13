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Атака по Одесі: у деяких районах зникли вода та світло

П'ятниця 13 грудня 2024 09:08
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Атака по Одесі: у деяких районах зникли вода та світло Ілюстративне фото: в Одесі повідомляють про зникнення води та світла (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Зранку Росія атакує Одесу ракетами. У місті було чути вибухи, а наразі є проблеми із водо- та електропостачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як зазначає видання "Думська", приблизно о 08:19 ранку мешканці Одеси заявили, що у деяких районах міста зникли вода та світло.

Пізніше, близько 08:34, одесити повідомили про вибухи.

О 08:51 ДТЕК повідомив, що в Одесі діють графіки відключень світла.

Водночас "Суспільне Одеса" зазначило, що у ДТЕК оновили графік відключення світла в Одесі та області на сьогодні. Таким чином, зміни торкнулися другої та четвертої груп.

О 11:33 ДТЕК повідомив, що в Одеській області були оновлені графіки відключень на 13 грудня.

Ракетний обстріл 13 грудня

Сьогодні, 13 грудня, російські окупанти вранці здійснили чергову масовану атаку по Україні.

Відомо, що ворог для цього застосував бомбардувальники Ту-95МС, "Калібри" з Чорного моря, а також балістику. Вибухи чують у Львівській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях.

У Міненерго зазначили, що ціллю масованого ракетного удару російської армії є енергетичні об'єкти України.

Через ракетний обстріл ворога в "Укренерго" повідомили про збільшення графіків відключення світла.

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