Термін проходження ВЛК скорочують: скільки днів є на медогляд

МОЗ скорочує терміни проходження ВЛК згідно з рішенням Ради нацбезпеки і оборони, яке було введене у дію указом президента України.

Зміни передбачають встановлення чітких строків проведення досліджень і медоглядів військовозобов’язаних, а саме:

на проведення медогляду щодо придатності до військової служби дається не більше 4 робочих днів;

на проведення лабораторних досліджень - не більше 3 робочих днів;

на проведення інструментальних досліджень - не більше 3 робочих днів.

Головам обласних військкоматів та працівникам лікарень доручили дотримуватися встановлених термінів. Також вони повинні організувати маршрути проходження ВЛК і контролювати, щоб військовозобов’язані проходили медогляди за окремою чергою.

МОЗ також зробив крок до цифровізації ВЛК. Тепер медики можуть використовувати електронну систему охорони здоров'я і переглядати наявні записи.

"Водночас тривають перехресні перевірки щодо обґрунтованості рішень стосовно встановлення інвалідності, які були ухвалені після 24 лютого 2022 року. Їх проводять робочі групи, що відповідно до завдання РНБО були визначені наказом МОЗ цьогоріч у вересні", - додали у МОЗ.

Зміни у військово-лікарських комісіях

Нещодавно Кабмін ухвалив запровадження електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарської комісії. Також в Україні змінили порядок проходження ВЛК.

Крім того, як анонсував президент Володимир Зеленський, в Україні перевірять довідки про інвалідність та непридатність до служби в армії, видані за час повномасштабної агресії РФ.

РБК-Україна раніше розповідало, які документи потрібні для проходження військово-лікарських комісій.