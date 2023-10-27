RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Срок прохождения ВВК сокращают: сколько дней есть на медосмотр

Фото: в Украине сокращают сроки прохождения ВВК (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Сроки прохождения военно-врачебной комиссии в Украине сокращают. Теперь у военнообязанных есть четыре дня на медосмотр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Минздрав сокращает сроки прохождения ВВК согласно решению Совета нацбезопасности и обороны, которое было введено в действие указом президента Украины.

Изменения предусматривают установление четких сроков проведения исследований и медосмотров военнообязанных, а именно:

  • на проведение медосмотра о пригодности к военной службе дается не более 4 рабочих дней;
  • на проведение лабораторных исследований - не более 3 рабочих дней;
  • на проведение инструментальных исследований - не более 3 рабочих дней.

Главам областных военкоматов и работникам больниц поручили соблюдать установленные сроки. Также они должны организовать маршруты прохождения ВВК и контролировать, чтобы военнообязанные проходили медосмотры по отдельной очереди.

Минздрав также сделал шаг к цифровизации ВВК. Теперь медики могут использовать электронную систему здравоохранения и просматривать имеющиеся записи.

"В то же время продолжаются перекрестные проверки об обоснованности решений по установлению инвалидности, которые были приняты после 24 февраля 2022 года. Их проводят рабочие группы, которые в соответствии с заданием СНБО были определены приказом Минздрава в сентябре этого года", - добавили в Минздраве.

Изменения в военно-врачебных комиссиях

Недавно Кабмин принял введение электронного документооборота во время и после прохождения военно-врачебной комиссии. Также в Украине изменили порядок прохождения ВВК.

Кроме того, как анонсировал президент Владимир Зеленский, в Украине будут проверены справки об инвалидности и непригодности к службе в армии, выданные за время полномасштабной агрессии РФ.

РБК-Украина ранее рассказывало, какие документы нужны для прохождения военно-врачебных комиссий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦКВВКВЛКМинистерство здравоохранения УкраиныВойна в УкраинеМобилизация в Украине