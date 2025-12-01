Территории обсуждали 6,5 часов. Мирный план США по Украине стал лучше, - Зеленский
В результате переговоров украинских чиновников с американскими мирный план уже выглядит лучше. Самым сложным остается вопрос территорий.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Вопрос территориальный самый сложный, вопрос денег и восстановление - без присутствия европейских партнеров принять сложно. И вопросы гарантий безопасности - важны конкретика от США и Европы. Здесь нужно быть очень осторожными, но план выглядит лучше", - сказал глава украинского государства.
Он добавил, что во время переговоров с американцами территориальный вопрос обсуждали 6,5 часов "только по отдельным пунктам".
По словам Зеленского, переговоры с США продолжаются, Вашингтон уже поделился своим видением с украинскими чиновниками и теперь хочет обсудить эту же тему с Москвой.
"Я получу фидбек от нашей делегации завтра, они прилетят в Ирландию и мне пошагово скажут, где мы в этих переговорах", - уточнил президент.
Мирный план США изменили
Напомним, за последние несколько недель украинские чиновники уже несколько раз встречались с американскими чиновниками для того, чтобы обсудить мирный план США для завершения войны России против Украины.
После первых переговоров, которые состоялись в Женеве, стало известно, что документ сократили. По неподтвержденным данным, теперь там 19 пунктов, а не 28, как это было в первоначальном виде.
Что в новой версии мирного плана - пока неизвестно. Примечательно, что изначально США требовали, чтобы Украина отдала России Донецкую и Луганскую области. Также в документе были и другие неприемлемые для Украины вещи.
По данным источников РБК-Украина, в новой версии мирного плана нет никаких ограничений на численность ВСУ.