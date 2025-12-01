ua en ru
Пн, 01 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Территории обсуждали 6,5 часов. Мирный план США по Украине стал лучше, - Зеленский

Париж, Понедельник 01 декабря 2025 18:14
UA EN RU
Территории обсуждали 6,5 часов. Мирный план США по Украине стал лучше, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В результате переговоров украинских чиновников с американскими мирный план уже выглядит лучше. Самым сложным остается вопрос территорий.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Вопрос территориальный самый сложный, вопрос денег и восстановление - без присутствия европейских партнеров принять сложно. И вопросы гарантий безопасности - важны конкретика от США и Европы. Здесь нужно быть очень осторожными, но план выглядит лучше", - сказал глава украинского государства.

Он добавил, что во время переговоров с американцами территориальный вопрос обсуждали 6,5 часов "только по отдельным пунктам".

По словам Зеленского, переговоры с США продолжаются, Вашингтон уже поделился своим видением с украинскими чиновниками и теперь хочет обсудить эту же тему с Москвой.

"Я получу фидбек от нашей делегации завтра, они прилетят в Ирландию и мне пошагово скажут, где мы в этих переговорах", - уточнил президент.

Мирный план США изменили

Напомним, за последние несколько недель украинские чиновники уже несколько раз встречались с американскими чиновниками для того, чтобы обсудить мирный план США для завершения войны России против Украины.

После первых переговоров, которые состоялись в Женеве, стало известно, что документ сократили. По неподтвержденным данным, теперь там 19 пунктов, а не 28, как это было в первоначальном виде.

Что в новой версии мирного плана - пока неизвестно. Примечательно, что изначально США требовали, чтобы Украина отдала России Донецкую и Луганскую области. Также в документе были и другие неприемлемые для Украины вещи.

По данным источников РБК-Украина, в новой версии мирного плана нет никаких ограничений на численность ВСУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Мирные переговоры Война в Украине мирный план США
Новости
Зеленский после встречи с Макроном: война должна завершиться как можно быстрее
Зеленский после встречи с Макроном: война должна завершиться как можно быстрее
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит