Територіальні поступки Путіну в Україні приведуть війну в Європу, - Зеленський

Четвер 04 вересня 2025 03:29
Територіальні поступки Путіну в Україні приведуть війну в Європу, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

Територіальні поступки України призведуть лише до того, що Путін використає захоплені території як плацдарм для нападу на Європу, якщо та не зможе стати сильною.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Le Point.

Глава держави звернув увагу на точку зору окремих ЗМІ, які зазначили, що якщо ЗСУ вийдуть зі східних регіонів країни, мир буде відновлено.

Зеленський нагадав, що Путін вторгся до Криму (у 2014 році, - ред.), щоб зробити його плацдармом й оточити південь нашої країни, тобто для підготовки чергового наступу.

"У 2014 році він (Путін. - ред.) вторгся до частини східної частини нашої країни, щоб використовувати її як плацдарм для повної окупації цих регіонів. Якщо завтра ми якимось чином покинемо Донбас, чого не станеться, ми відкриємо Путіну незахищений простір поруч з півторамільйонним містом Харків. Він також захопить промисловий центр Дніпро і це відкриє йому нові можливості", - сказав президент.

На думку Зеленського, якби Путіну вдався його первісний план захоплення всієї України, він використав би її як плацдарм для вторгнення в Європу. Вдасться це російському диктатору чи ні, залежить від того, наскільки сильною буде Європа.

"Якщо Європа сильна, він, ймовірно, нічого не зробить, але якщо вона слабка, тоді постраждає від дій Росії", - сказав глава держави.

Президент України також нагадав, що відстань між Москвою і Парижем менше 3 тисяч кілометрів, а ракети, які Росія застосовує для обстрілів України, мають дальність ураження 2500 кілометрів.

За його словами, Україна вже має на озброєнні ракети з дальністю у 3 тисяч кілометрів, тобто війна стимулює технологічний розвиток "у нас, в Європі, але також і в Росії".

"Завдяки цьому технологічному прогресу більше немає "далеких воєн". Повірте, через два роки росіяни матимуть багато ракет із дальністю 5000 кілометрів. Море нікого не захистить, океан нікого не захистить. У цьому контексті зброя, яку використовує Росія сьогодні, не так вже й відрізняється від ядерних носіїв", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що саме доля України визначить, де проляже цей східний кордон. Якщо країна не встоїть, цей кордон проляже по Польщі, а то й по Німеччині.

"Колись Європа була поділена таким чином. Східний кордон Західної Німеччини був кордоном західного світу. Сьогодні все залежить від нас. Наскільки ми дозволимо розгулятися російським амбіціям?", - додав Зеленський.

Сценарії завершення війни

Нагадаємо, в Офісі президента зазначили, що одним зі сценаріїв завершення війни може бути заморозка бойових дій по лінії фронту.

Зеленський не виключає застосування "корейського сценарію" після завершення війни в Україні.

Крім того, на думку глави держави, Путін боїться успіху України та її вступу до ЄС.

Тим часом глава МЗС Росії Сергій Лавров назвав умови для настання "тривалого" миру". Вони ідентичні тим, про які раніше говорив російський диктатор Володимир Путін.

