Лавров озвучив умови Росії для "тривалого" миру в Україні

Середа 03 вересня 2025 04:07
Лавров озвучив умови Росії для "тривалого" миру в Україні Фото: міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав умови Кремля, які, на його думку, стануть запорукою "тривалого" миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням інтерв'ю міністра індонезійській газеті Kompas, що розміщене на сайті МЗС РФ.

За словами очільника російського МЗС, для досягнення тривалого миру, слід визнати і закріпити в міжнародно-правовій формі нові "територіальні реалії", що склалися після приєднання Криму, Севастополя, "ДНР" та "ЛНР", а також Запорізької та Херсонської областей до Росії внаслідок т.зв. "референдумів".

"Має бути гарантований нейтральний, позаблоковий і без’ядерний статус України. Ці умови були зафіксовані в Декларації про державний суверенітет України 1990 року, і саме на їхній основі Росія та міжнародна спільнота визнали українську державність", - зазначив Лавров.

Партія Кремля на переговорах

Нагадаємо, що озвучені главою російського МЗС умови практично повністю співпадають з оголошеними раніше диктатором Володимиром Путіним вимогами до України для настання миру:

  • визнати офіційно російськими Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області та АР Крим;
  • відмовитися від поставок західної зброї;
  • оголосити нейтралітет;
  • не вступати в НАТО й інші військові блоки у майбутньому.

Додамо, що після саміту президентів США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна на Алясці 15 серпня, наступною фазою мирних переговорів має стати двостороння зустріч Путіна з президентом України Володимиром Зеленським.

Однак Москва умисно відмовляється йти на компроміси для подальших зустрічей і затягує час.

Трамп розчарований такою поведінкою кремлівського режиму.

Тим часом Путін пригрозив атаками на енергетичну інфраструктуру України у відповідь на численні удари дронів ЗСУ по НПЗ і нафтобазах у Росії.

Детальніше про перспективи переговорів України з Росією, - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.

