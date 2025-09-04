"Заморозка": Подоляк назвав один зі сценаріїв завершення війни в Україні

Замороження бойових дій по лінії фронту є одним зі сценаріїв завершення війни в Україні. Однак остаточне рішення буде ухвалювати президент Володимир Зеленський.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Новини.LIVE .

Зокрема, його спитали, чи правдивою є інформація, що Україна готова заморозити ситуації по нинішній лінії фронту, на що Подоляк відповів наступне:

"Якщо реалістично говорити, так. Один із можливих сценаріїв - заморозка по лінії фронту. І президент про це говорить. Але я думаю, що рішення про фінал, про сценарій, який буде фінальним, буде приймати президент", - сказав радник керівника ОП.

Він додав, що наразі йдуть консультації на рівні президента України та лідерів Європи. Зокрема, є чітка бачення і розуміння ризиків, які буде далі нести Росія.

Також Подоляк зазначив, що є непоганий переговорний процес з американськими партнерами. Крім того, на його думку, після подій у Пекіні і Тяньцзині США будуть більш реалістично дивитися на те, що у світі відбувається.

"Яка іде перебудова, хто буде домінувати і навіщо дозволяти цю перебудову доводити до кінця. Якщо ти хочеш, щоб ця перебудова не виглядала антиамериканськи, тобі потрібно інвестувати в Україну, інвестувати в те, щоб війна фіналізувалася більш-менш справедливо. Щоб Росія не отримала нічого. Ніяких дивідендів", - резюмував Подоляк.