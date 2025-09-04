"Заморозка": Подоляк назвав один зі сценаріїв завершення війни в Україні
Замороження бойових дій по лінії фронту є одним зі сценаріїв завершення війни в Україні. Однак остаточне рішення буде ухвалювати президент Володимир Зеленський.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Новини.LIVE.
Зокрема, його спитали, чи правдивою є інформація, що Україна готова заморозити ситуації по нинішній лінії фронту, на що Подоляк відповів наступне:
"Якщо реалістично говорити, так. Один із можливих сценаріїв - заморозка по лінії фронту. І президент про це говорить. Але я думаю, що рішення про фінал, про сценарій, який буде фінальним, буде приймати президент", - сказав радник керівника ОП.
Він додав, що наразі йдуть консультації на рівні президента України та лідерів Європи. Зокрема, є чітка бачення і розуміння ризиків, які буде далі нести Росія.
Також Подоляк зазначив, що є непоганий переговорний процес з американськими партнерами. Крім того, на його думку, після подій у Пекіні і Тяньцзині США будуть більш реалістично дивитися на те, що у світі відбувається.
"Яка іде перебудова, хто буде домінувати і навіщо дозволяти цю перебудову доводити до кінця. Якщо ти хочеш, щоб ця перебудова не виглядала антиамериканськи, тобі потрібно інвестувати в Україну, інвестувати в те, щоб війна фіналізувалася більш-менш справедливо. Щоб Росія не отримала нічого. Ніяких дивідендів", - резюмував Подоляк.
Зеленський допускає "корейський сценарій" для України
Нагадаємо, в інтерв'ю Le Point президент Володимир Зеленський допустив "корейський сценарій" для України після завершення війни з Росією.
Як відомо, після Корейської війни мирний договір так і не був укладений, проте Південній Кореї вдалося процвітати. Коментуючи такий приклад, Зеленський сказав наступне:
"Ви питаєте мене, чи може цей сценарій відбутися в Україні? Я кажу вам, що все можливо. Слід зазначити, що Південна Корея має великого союзника: США, які не дозволять Північній Кореї взяти її під контроль", - відповів президент.
Водночас він зазначив, що повне повторення південнокорейської моделі, ймовірно, не підійшло б Україні з точки зору безпеки. Причина в тому, що загрози з боку РФ для України в багато разів вищі, ніж загрози КНДР щодо Південної Кореї.
"З іншого боку, її економічна модель є хорошим прикладом", - додав Зеленський.