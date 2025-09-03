ua en ru
Зеленський допускає "корейський сценарій" для України, але є нюанси

Середа 03 вересня 2025 21:44
Зеленський допускає "корейський сценарій" для України, але є нюанси Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський допускає "корейський сценарій" для України після завершення війни з Росією. Однак є нюанси.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський заявив в інтерв'ю Le Point.

Після Корейської війни не було укладено реального мирного договору, проте Південній Кореї вдалося процвітати.

Зеленського запитали, що він думає про цей приклад.

"Це приклад, який показує, що цінності перемогли. Розвиток Південної Кореї незрівнянний з розвитком КНДР, де ми спостерігаємо реальний економічний та цивілізаційний занепад. Я навіть не говорю про людей, я говорю про інфраструктуру, економіку та розвиток", - відповів президент.

Він зазначив, що Південна Корея зробила стрибок уперед у цивілізації, технологіях та економіці, тому що вона культивує гуманізм.

"Ви питаєте мене, чи може цей сценарій статися в Україні? Я кажу вам, що все можливо. Слід зазначити, що Південна Корея має великого союзника: США, які не дозволять Північній Кореї взяти її під контроль", - сказав Зеленський.

За його словами, все відносно, адже південнокорейці все ще стикаються з ризиками. Їхня економіка процвітає, і вони захищені союзом, але "доки КНДР залишається такою, якою вона є, доки характер її керівництва залишається незмінним, Південна Корея не буде повністю безпечною".

"І, повірте, у них є численні системи протиповітряної оборони, які гарантують їхню безпеку. Чесно кажучи, Україна рішуче налаштована отримати надійні гарантії безпеки, наприклад, системи Patriot, які має Південна Корея", - зазначив президент.

Однак, за його словами, порівняння з Південною Кореєю має свої межі: населення КНДР становить трохи більше 20 млн, тоді як населення Росії - понад 140 млн. І загрози з боку Росії в п'ять, шість, а то й у десять разів більші.

"Повне повторення південнокорейської моделі, ймовірно, не підійшло б Україні з точки зору безпеки. З іншого боку, її економічна модель є гарним прикладом", - додав Зеленський.

Нагадаємо, ще у 2023 році колишній секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Росія намагається нав'язати Україні сценарій заморозки війни за "корейським варіантом".

Проте тоді він зазначив, що Україна не повторюватиме історії інших країн. Війна завершиться виключно поразкою Росії.

Того ж року американські ЗМІ повідомляли, що США розглядають корейський сценарій замороження війни в Україні. Однак офіційної інформації не було і ця тема швидко закрилася.

