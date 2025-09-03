Путін боїться, що Україна справді вступить до ЄС, - Зеленський

"Путін дуже боїться, що Україна досягне успіху. У всіх сенсах цього слова. Він боїться, що Україна справді вступить до ЄС. І я говорю не про інституції, я говорю про відсутність кордонів між Україною та країнами ЄС", - сказав Зеленський.

За його словами, в Україні люди вже вільні, і Путіну це не подобається. Тому, що росіяни могли б брати приклад з українців.

Зеленський також нагадав, що російський диктатор проти вступу України до НАТО. І, за його словами, не тому, що Альянс може бути загрозою, адже НАТО - це про оборону, а не про наступ.

"По суті, знаєте, наша ситуація така, як коли у вас є дуже поганий сусід, який заздрить вашому успіху. У вас є сім'я, вас люблять, а його не люблять. І ця людина навіть не виходить на вулицю, вона не виходить зі своєї кімнати, боячись, що хтось плюне їй в обличчя. Ось у чому проблема України. Путін не любить бачити успіх України. Але Україна досягне успіху", - додав президент.