После теракта в Керчи в больнице остаются еще семь пострадавших

Фото: политехнический колледж в Керчи (ctv.by)

Один из них в состоянии средней степени тяжести

По состоянию на вторник, 6 ноября, в больницах аннексированного Крыма до сих пор остаются семь пострадавших вследствие теракта в Керченском политехничесом колледже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные "министерства здравоохранения Крыма".

"Здоровье пятерых подростков врачи оценивают как состояние легкой степени тяжести. Двое взрослых находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало о десяти пострадавших в больницах аннексированного Крыма. До этого 29 октября выписали четырех пострадавших во время взрыва и стрельбы в учебном заведении.

Напомним, теракт на оккупированной территории произошел 17 октября в Керченском политехническом колледже. По версии следственного комитета РФ, взрыв в колледже устроил студент четвертого курса, 18-летний Владислав Росляков, который позже покончил с собой. В результате трагедии погиб 21 человек. Ученики снова вышли на учебу 23 октября.