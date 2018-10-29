Теракт в Керчи: четверых пострадавших выписали из больниц

Фото політехніний колледж в Керчи (ctv.by)

В больницах оккупированного Крыма остался еще 21 пострадавший в результате взрыва и стрельбы в Керчи

Из больниц оккупированного Крыма в понедельник, 29 октября, уже выписали четырех пострадавших во время взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

В частности, российский Минздрава на полуострове сообщил, что из больниц выписали четырех девушек, из них двое - несовершеннолетние.

"Сегодня из Керченской детской больницы виписали двух девушек в возрасте 15 и 17 лет. Из 6 городской больницы Симферополя также сегодня выписали двух девушек в возрасте 18 и 28 лет", - цитируют сообщение медиков российские СМИ.

Всего на стационарном лечении в медицинских учреждениях Крыма находится 21 потерпевший.

Напомним, на прошлой неделе 23 октября студенты Керченского политехнического колледжа в аннексированном Крыму вышли на учебу после взрыва и стрельбы, которая произошла 17 октября.

Недавно российские телеканалы обнародовали видео с камер наблюдения колледжа. На видео зафиксировано, как предполагаемый террорист Владислав Росляков заходит в колледж, встречается с неустановленным лицом, которая может быть причастна к теракту. Из записи следует, что Росляков оставил рюкзак в буфете, после чего там произошел взрыв. Впоследствии студент открыл стрельбу из огнестрельного оружия. В конце он совершил самоубийство.

Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство после событий в Керчи, квалифицировав их как теракт.