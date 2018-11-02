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В больницах оккупированного Крыма остаются 10 пострадавших при теракте в Керчи

Новости » Общество    02.11.2018 - 12:27
Фото: больница (УНИАН)
Фото: больница (УНИАН)

В больницах остаются десять человек, из них семеро подростков и трое взрослых

В больницах оккупированного Крыма остаются десять пострадавших в результате теракта в политехническом колледже Керчи, трое из них в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "министерства здравоохранения Крыма".

Сообщается, что в больницах Крыма на утро сегодня, 2 ноября, остаются на стационарном лечении десять человек, из них семеро подростков и трое взрослых. Среди подростков - один в состоянии средней степени тяжести, остальные в легком. У взрослых - двое в состоянии средней степени тяжести, один - в легком.

Напомним, 29 октября из больниц оккупированного Крыма выписали четырех пострадавших во время взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже. На прошлой неделе 23 октября студенты Керченского политехнического колледжа в аннексированном Крыму вышли на учебу после взрыва и стрельбы, которая произошла 17 октября.

Теракт на оккупированной территории произошел днем в среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже. По версии Следкома РФ, взрыв в колледже устроил студент четвертого курса, 18-летний Владислав Росляков, который "покончил с собой". В результате трагедии погиб 21 человек.

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