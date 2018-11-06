Після теракту в Керчі в лікарні лишаються ще сім постраждалих

Фото: політехніний коледж в Керчи (ctv.by)

Один з них у стані середнього ступеня тяжкості

Станом на вівторок, 6 листопада, у лікарнях анексованого Криму досі лишаються сім постраждалих унаслідок теракту в Керченському політехнічному коледжі. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані "міністерства охорони здоров'я Криму".

"Здоров’я п’ятьох підлітків лікарі оцінюють як стан легкого ступеня тяжкості. Двоє дорослих знаходяться у стані середнього та легкого ступеня тяжкості", - ідеться у повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло про десятьох постраждалих в лікарнях анексованого Криму. До цього 29 жовтня виписали чотирьох постраждалих під час вибуху та стрілянини в учбовому закладі.

Нагадаємо, теракт на окупованій території стався 17 жовтня в Керченському політехнічному коледжі. За версією слідчого комітету РФ, вибух в коледжі влаштував студент четвертого курсу, 18-річний Владислав Росляков, який покінчив з собою". В результаті трагедії загинула 21 людина. Учні знову вийшли на навчання 23 жовтня.