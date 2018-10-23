Политехнический колледж в оккупированной Керчи возобновил работу после взрыва

Фото політехніний колледж в Керчи (ctv.by)

В колледже со студентами обсудили график занятий

Студенты Керченского политехнического колледжа в анексированном Крыму во вторник, 23 октября, вышли на учебу после взрыва и стрельбы, которая произошла на прошлой неделе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

В частности, подконтрольное Российской Федерации (РФ) министерство образования Крыма сообщило, что занятия начались в 8:30.

Преподаватели провели со студентами классные часы, во время которых студентам сообщили дальнейший график обучения.

Напомним, число пострадавших в результате теракта в Керченском политехническом колледже, который произошел 17 октября, достигло 73 человек. В результате теракта, который устроил студент 4 курса колледжа Владислав Росляков, погиб 21 человек.

На сегодня в больницах России и аннексированного Крыма остаются 46 пострадавших - 14 подростков и 11 взрослых.

Недавно российские телеканалы обнародовали видео с камер наблюдения колледжа. На видео зафиксировано, как предполагаемый террорист Владислав Росляков заходит в колледж, встречается с неустановленным лицом, которое может быть причастно к теракту. Из записи следует, что Росляков оставил рюкзак в буфете, после чего там произошел взрыв. Впоследствии студент открыл стрельбу из огнестрельного оружия. В конце происшедшего он совершил самоубийство.