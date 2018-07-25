Теракт на юге Сирии: количество жертв возросло до 50

Еще 78 человек получили ранения

На востоке города Эс-Сувейда (Сирия) в результате атаки смертника погибло по меньшей мере 50 человек, еще 78 получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает издание, это нападение стало одним из сильнейших в течение многих месяцев.

Ранее сообщалось в результате теракта в Сирии погибло 30 человек. Также около 30 человек получили ранения различной степени тяжести.

Два террористы и их сообщники были убиты правоохранителями. Сирийские власти называют причастным к теракту группировку "Исламское государство".

Напомним, что российская авиация активизировала свои бомбардировки в Сирии по позициям террористической организации "Исламское государство". Авиаудары были нанесены на территории юго-запада Сирии, вдоль границы между Израилем и Иорданом.

Эта территория была оставлена сирийскими повстанцами, а на их место проникли боевики. Террористы обосновались рядом с рекой Ярмук, которая граничит с Голанскими высотами и Иорданией. "Исламское государство" смогло отбить наземные атаки сирийской армии и ее союзников.

Также сообщалось, что израильские военные применили против ракет, выпущенных на сирийской территории вблизи границы Израиля в ходе внутренних столкновений, системы ПРО "Праща Давида". Данные о ранении или материальном ущербе не поступало.

Кроме того, ранее авиация Израиля нанесла удар по одному из военных объектов в сирийском Масьяфе.