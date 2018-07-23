Военные Израиля применили ПРО после запуска ракет в Сирии

Отмечается, что две противоракеты системы "Праща Давида" были запущены в ответ на угрозу

Израильские военные сегодня ночью, 23 июля, применили против ракет, выпущенных на сирийской территории вблизи границы Израиля в ходе внутренних столкновений, системы ПРО "Праща Давида". Об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля, опубликованной в Twitter.

Как сообщается, в ответ на угрозу были запущены две противоракеты системы "Праща Давида".

Вместе с тем, как отмечается, сведений о ранениях или материальном ущербе не поступало.

Как сообщалось ранее, авиация Израиля нанесла удар по одному из военных объектов в сирийском Масьяфе.

Также сообщалось, что Израиль нанес удар из танка по посту ХАМАС в ответ на проникновение неизвестных с сектора Газа.