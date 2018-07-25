Теракт на півдні Сирії: кількість жертв зросла до 50

Ще 78 людей отримали поранення

На сході міста Ес-Сувейді (Сирія) внаслідок атаки смертника загинуло щонайменше 50 людей, ще 78 отримали поранення. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає видання, цей напад став одним з найсильніших протягом багатьох місяців.

Раніше повідомляли про 30 осіб, які загинули в результаті теракту у Сирії. Також про близько 30 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Два терористи і їхні спільники були вбиті правоохоронцями. Сирійська влада називає причетним до теракту угрупування "Ісламська держава".

Нагадаємо, що російська авіація активізувала свої бомбардування в Сирії по позиціях терористичної організації "Ісламська держава". Авіаудари були нанесені на території південного заходу Сирії, уздовж кордону між Ізраїлем та Йорданом.

Ця територія була залишена сирійськими повстанцями, а на їхнє місце проникли бойовики. Терористи влаштувалися поруч з річкою Ярмук, яка межує з Голанськими висотами і Йорданією. "Ісламська держава" змогла відбити наземні атаки сирійської армії та її союзників.

Також повідомлялось, що ізраїльські військові застосували проти ракет, випущених на сирійській території поблизу кордону Ізраїлю в ході внутрішніх зіткнень, системи ПРО "Праща Давида". Дані про поранення або матеріальний збиток не надходило.

Крім того, раніше авіація Ізраїлю завдала удару по одному з військових об'єктів в сирійському Масьяфе.