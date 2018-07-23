Россия возобновила авиаудары в Сирии, - Reuters

Источник Reuters сообщает о большом количестве жертв среди гражданских

Российская авиация активизировала свои бомбардировки в Сирии по позициям террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает Reuters ссылаясь на дипломатические источники.

Как сообщает агенство, авиаудары были нанесены на территории юго-запада Сирии, вдоль границы между Израилем и Иорданом. Эта территория была оставлена сирийскими повстанцами, а на их место проникли боевики. Террористы обосновались рядом с рекой Ярмук, которая граничит с Голанскими высотами и Иорданией. "Исламское государство" смогло отбить наземные атаки сирийской армии и ее союзников.

Самые жестокие столкновения между военными Сирии и боевиками произошли в районе Тель-Джаму-Хайтс, который является стратегической территорией возле реки Ярмук.

По информации источников, авиация России и Сирии проводила бомбардировки этих районов уже 10 дней.

Бомбардировки нанесли огромный ущерб не только террористам, но и деревням мирного населения. Источник Reuters сообщает о большом количестве жертв среди гражданских.

Напомним, Сирия и непризнанная республика Южная Осетия подписали соглашение об установлении дипломатических отношений. В ходе встречи министра иностранных дел Сирии Валида Аль-Муаллема и "министра иностранных дел" Южной Осетии Дмитрия Медоева были установлены дипломатические отношения.