В результаті теракту на південному заході Сирії загинули понад 30 осіб

Вибух здійснив терорист-смертник

В результаті вибуху в місті Ес-Сувейді на південному заході Сирії загинули 38 людей. Про це повідомляє ВВС з посиланням на Сирійську обсерваторію з прав людини (SOHR).

Як повідомляється, у результаті вибуху, який здійснив терорист-смертник, ще близько 30 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Разом з тим, згідно з інформацією державного агентства SANA, вибуховий пристрій встиг привести в дію тільки один смертник.

Ще два терористи і їхні спільники були вбиті правоохоронцями.

У свою чергу, сирійська влада називаэ причетним до теракту угрупування "Ісламська держава".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська авіація активізувала свої бомбардування в Сирії по позиціях терористичної організації "Ісламська держава".

Також повідомлялося, що ізраїльські військові застосували проти ракет, випущених на сирійській території поблизу кордону Ізраїлю в ході внутрішніх зіткнень, системи ПРО "Праща Давида".

Крім того, раніше авіація Ізраїлю завдала удару по одному з військових об'єктів в сирійському Масьяфе.