ВВС Израиля обстреляли военный объект в сирийском городе Масьяф, - SANA

В результате авиаудара оборонному объекту был нанесен ущерб

Авиация Израиля нанесла удар по одному из военных объектов в сирийском Масьяфе. Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA.

По данным агентства, в результате авиаудара оборонному объекту был нанесен ущерб. На данный момент о жертвах не сообщается.

При этом наблюдатели Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека подтвердили большой взрыв вблизи "военной лаборатории", передает Times Of Israel.

Напомним, сирийская армия взяла под свой контроль стратегический холм, который выходит на оккупированные Израилем Голанские высоты.