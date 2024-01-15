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Теракт в сельсовете на Закарпатье. Количество жертв возросло до двух человек

Понедельник 15 января 2024 22:53
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Теракт в сельсовете на Закарпатье. Количество жертв возросло до двух человек Иллюстративное фото: на Закарпатье возросло количество жертв от подрыва гранаты в сельсовете (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Число погибших в результате подрыва гранат в Керецковском сельском совете 15 декабря возросло до двух. В больнице скончался еще один пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генпрокурора.

По данным прокуратуры, 15 января 2024 года от полученных в результате взрыва травм в реанимационном отделении скончался еще один пострадавший.

Погибшему было 47 лет, и он был депутатом сельсовета. Он работал в Керецковской ОТГ в должности начальника ЦНАПа.

Напомним, что еще один человек погиб на следующий день после инцидента. Медики констатировали смерть у одного из депутатов, который был госпитализирован в больницу.

Взрыв гранат в сельсовете на Закарпатье

Напомним, 15 декабря в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал три гранаты прямо во время заседания сессии. В результате взрывов пострадали 23 человека, включая подозреваемого. Среди пострадавших 16 мужчин и 7 женщин от 28 до 68 лет. Они получили ранения разной тяжести, у большинства диагностировали осколочные ранения.

16 декабря стало известно о смерти в больнице одного из пострадавших.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявлял, что депутат заранее готовился к теракту. Правоохранители обнаружили соответствующие доказательства.

17 декабря депутату Сергею Батрину, взорвавшему гранаты в здании Керецковского сельского совета, избрали меру пресечения.

Подробнее о ситуации можно узнать в материале РБК-Украина.

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Закарпатская область Теракт Офис Генпрокурора
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