Теракт у Стамбулі. У МЗС розповіли, чи є серед постраждалих українці

За даними турецької сторони, громадяни України не постраждали внаслідок вчорашнього вибуху у центрі Стамбула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter спікера МЗС України Олега Ніколенка.

"За інформацією турецької сторони, українців немає серед постраждалих внаслідок вибуху у Стамбулі", - написав він.

Теракт у Стамбулі

У неділю, 13 листопада, в центрі Стамбула на одній із найпопулярніших пішохідних вулиць Істікляль стався вибух.

Головна прокуратура Стамбула почала розслідувати вибух у центрі міста за фактом тероризму.

Пізніше президент країни Реджеп Тайіп Ердоган заявив про шістьох загиблих і 53 поранених внаслідок вибуху.

Однак через деякий час з'ясувалося, що поранення різного ступеня тяжкості отримали понад 80 осіб.

У ніч проти 14 листопада стало відомо, що правоохоронці затримали винуватця теракту.