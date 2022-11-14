Теракт в Стамбуле. В МИД рассказали, есть ли среди пострадавших украинцы
Согласно данным турецкой стороны, граждане Украины не пострадали в результате вчерашнего взрыва в центре Стамбула.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter спикера МИД Украины Олега Николенко.
"По информации турецкой стороны, украинцев нет среди пострадавших в результате взрыва в Стамбуле", - написал он.
Теракт в Стамбуле
В воскресенье, 13 ноября, в центре Стамбула на одной из самых популярных пешеходных улиц Истикляль произошел взрыв.
Главная прокуратура Стамбула начала расследовать взрыв в центре города по факту терроризма.
Позже президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил о шести погибших и 53 раненых в результате взрыва.
Однако через некоторое время выяснилось, что ранения разной степени тяжести получили более 80 человек.
В ночь на 14 ноября стало известно, что правоохранители задержали виновника теракта.