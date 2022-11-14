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Теракт в Стамбуле. В МИД рассказали, есть ли среди пострадавших украинцы

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Стамбул, Понедельник 14 ноября 2022 10:22
Теракт в Стамбуле. В МИД рассказали, есть ли среди пострадавших украинцы Фото: спикер МИД Украины Олег Николенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Согласно данным турецкой стороны, граждане Украины не пострадали в результате вчерашнего взрыва в центре Стамбула.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter спикера МИД Украины Олега Николенко.

"По информации турецкой стороны, украинцев нет среди пострадавших в результате взрыва в Стамбуле", - написал он.

Теракт в Стамбуле

В воскресенье, 13 ноября, в центре Стамбула на одной из самых популярных пешеходных улиц Истикляль произошел взрыв.

Главная прокуратура Стамбула начала расследовать взрыв в центре города по факту терроризма.

Позже президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил о шести погибших и 53 раненых в результате взрыва.

Однако через некоторое время выяснилось, что ранения разной степени тяжести получили более 80 человек.

В ночь на 14 ноября стало известно, что правоохранители задержали виновника теракта.

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