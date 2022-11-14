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Виновника теракту в Стамбулі затримано, - МВС Туреччини

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Туреччина, Понеділок 14 листопада 2022 04:39
Виновника теракту в Стамбулі затримано, - МВС Туреччини Фото: виновника теракту в Стамбулі затримано (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Виновника теракту в центрі Стамбула затримано. В результаті вибуху шестеро людей загинуло і 81 отримали поранення.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, передає РБК-Україна, посилаючись на Anadolu agency.

"Людина, яка залишила бомбу, що викликала вибух у неділю, на проспекті Істікляль у Стамбулі, заарештована поліцією", - йдеться в публікації.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в центрі Стамбула на одній з найпопулярніших пішохідних вулиць Істікляль стався вибух.

Потім президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що було відомо про шістьох загиблих і 53 поранених внаслідок події.

Пізніше стало відомо, що внаслідок вибуху поранення різного ступеня тяжкості отримали понад 80 людей.

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