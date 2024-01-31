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Теракт у сільраді на Закарпатті. Справу перекваліфікували, підривнику загрожує довічне

Закарпатська область, Середа 31 січня 2024 21:25
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Теракт у сільраді на Закарпатті. Справу перекваліфікували, підривнику загрожує довічне Архівне фото: Справу про теракт у сільраді на Закарпатті перекваліфікували (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці сьогодні, 31 січня, перекваліфікували справу про підрив гранати в Керецьківській сільській раді в Закарпатській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління СБ України в Закарпатській області.

"Сьогодні, правоохоронці змінили кваліфікацію провадження про підрив трьох бойових гранат під час засідання Керецьківської сільської ради на Закарпатті, кваліфікувавши його як терористичний акт, що призвів до загибелі людей", - йдеться у повідомленні.

Наразі кримінальне провадження за цим фактом розслідують за ч. 3 статті 258 Кримінального кодексу України.

Підривнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Вибух гранат у сільраді на Закарпатті

Нагадаємо, 15 грудня у будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав три гранати прямо під час засідання сесії. Внаслідок вибухів постраждали 23 особи, включаючи підозрюваного. Серед постраждалих 16 чоловіків та 7 жінок віком від 28 до 68 років. Вони дістали поранення різної тяжкості, у більшості діагностували осколкові поранення.

16 грудня стало відомо про смерть у лікарні одного з потерпілих. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявляв, що депутат наперед готувався до теракту. Правоохоронці виявили відповідні докази.

17 грудня депутату Сергію Батрину, який підірвав гранати в будівлі Керецьківської сільської ради, обрали запобіжний захід.

Вже у середині січня стало відомо, що кількість загиблих в результаті підриву гранат у Керецьківській сільській раді 15 грудня зросла до двох. В лікарні помер ще один постраждалий.

Детальніше про ситуацію можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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