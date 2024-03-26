Теракт у Підмосков'ї організувала "Ісламська держава", Україна не причетна, - ISW

Терористична атака бойовиків "Ісламської держави Хорасан" на московський торговельний центр "Крокус Сіті Холл" є помітним провалом роботи розвідки та правоохоронних органів РФ. Характер атаки свідчить про причетність до інциденту виключно ісламських терористів, жодних ознак причетності України не виявлено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що пояснення наявних сьогодні доказів з відкритих джерел "не потребує жодної ширшої та складнішої теорії змови як всередині, так і проти російської держави".

В ISW також зазначили, що докази вказують на те, що атака на "Крокус Сіті Холл" стала результатом значного провалу російської розвідки, а не змови, ініційованої або спрямованої проти російського розвідувального апарату.

В організації звернули увагу на занадто повільну швидкість реагування російських правоохоронців на інцидент - співробітники служби безпеки вперше прибули до "Крокус Сіті Холу" через годину після початку нападу, незважаючи на те, що штаб-квартира московського ОМОНу знаходиться менш ніж в трьох кілометрах від будівлі.

В ISW також нагадали, що США попереджали Росію про "досить конкретні" ознаки підготовки "Ісламської держави" до атак, однак за три дні до нападу Путін відкинув ці попередження як "провокаційні заяви".

"Російська розвідка цілком могла вирішити проігнорувати попередження американської розвідки через крайню недовіру до Сполучених Штатів, яку Путін загнав глибоко в російський інформаційний і безпековий простір", - йдеться у звіті.

Крім того, зазначає Інститут, Кремль був стурбований побічними ефектами від дій розвідки, спрямованих на мусульманські громади в Росії, що, "викличе ще більше невдоволення та відчуження в громаді, яку Москва вже дискримінує, але на яку покладається в примусовому створенні робочої сили для війни в Україні".

"Влада Росії, можливо, зважила вартість дій на основі розвідувальних даних супротивника, якому він не довіряє, з ризиком впливу на критично важливе джерело мобілізаційних ресурсів, та виявила, що цей ризик є надмірно високим", - йдеться у звіті ISW.

В Інституті нагадали, що російський диктатор Володимир Путін заявив про те, що напад скоїли "радикальні ісламісти", але одразу ж звинуватив Сполучені Штати в спробі замести "український слід" нападу і прямо звинуватив Україну в тому, що вона є "замовником" нападу.

"ISW продовжує вважати, що сама атака, а також характер заяв, що слідували за нею, цілком відповідають тому, як "Ісламська держава" проводить і заявляє про подібні інциденти, та не помітив жодних доказів причетності України до нападу", - йдеться у звіті.