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Зеленський відповів на "звинувачення" Путіна про "Крокус": хвора і цинічна істота

Понеділок 25 березня 2024 23:06
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Зеленський відповів на "звинувачення" Путіна про "Крокус": хвора і цинічна істота Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російський диктатор Володимир Путін та його спецслужби займаються терором вже понад два десятиліття.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення.

"Сьогодні Путін знову розмовляв сам із собою, і це знову транслювали по телебаченню. Знову звинувачує Україну. Хвора й цинічна істота. Всі в нього терористи, окрім нього самого, хоча терором уже два десятиліття живиться саме він", - сказав Зеленський.

За його словами, саме Путін є найбільшим вікном для терору.

"І коли його не стане, запит на терор і насильство щезне разом із ним, бо це його запит. Нічий більше", - заявив президент.

Теракт у Підмосков'ї

Увечері у п'ятницю, 22 березня, у місті Красногорськ у Підмосков'ї кілька озброєних чоловіків у камуфляжі влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл". За даними росіян, в результаті атаки загинуло понад 100 людей.

Російські силовики заявили, що затримали чотирьох людей, які причетні до теракту. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито терористи хотіли втекти в Україні, де для них було підготовлено "вікно".

Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання "Ісламська держава". У США підтвердили інформацію про причетність ІДІЛ та відкинули участь у подіях України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що "те, що сталося вчора в Москві, очевидно, і Путін, і інші подонки просто намагаються звалити на когось іншого".

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