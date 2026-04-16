Теракт у Броварах: суд обрав двом зловмисникам запобіжні заходи

У Солом'янському суді міста Києва обом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Поліція отримала 13 квітня повідомлення про те, що поблизу приватного домогосподарства стався вибух. Вибуховою хвилею було поранено чоловіка - він отримав легкі тілесні ушкодження.

Правоохоронці спільно із СБУ затримали двох чоловіків. Ними виявилися 23-річний виконавець, житель Броварів та 17-річний організатор, мешканець Чернівецької області.

Фото: обрання запобіжного заходу зловмиснику (t.me/kyivregionpolice)

Зловмисники діяли за вказівкою російських спецслужб за обіцянку грошової винагороди. Один чоловік безпосередньо заклав вибуховий пристрій, інший - встановлював мобільний телефон за допомогою якого велося спостереження.

Під час проведення обшуків було вилучено речові докази, які підтверджують злочинну діяльність затриманих.

