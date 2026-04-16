Теракт в Броварах: суд избрал двум злоумышленникам меры пресечения

В Соломенском суде города Киева обоим фигурантам избраны меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

Полиция получила 13 апреля сообщение о том, что вблизи частного домохозяйства произошел взрыв. Взрывной волной был ранен мужчина - он получил легкие телесные повреждения.

Правоохранители совместно с СБУ задержали двух мужчин. Ими оказались 23-летний исполнитель, житель Броваров и 17-летний организатор, житель Черновицкой области.

Фото: избрание меры пресечения злоумышленнику

Злоумышленники действовали по указанию российских спецслужб за обещание денежного вознаграждения. Один мужчина непосредственно заложил взрывное устройство, другой - устанавливал мобильный телефон с помощью которого велось наблюдение.

Во время проведения обысков были изъяты вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность задержанных.

