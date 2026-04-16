Теракт у Броварах: суд обрав двом зловмисникам запобіжні заходи
Двом зловмисникам, які причетні до скоєння теракту у Броварах, суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Київщини.
У Солом'янському суді міста Києва обом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді безальтернативного тримання під вартою.
Поліція отримала 13 квітня повідомлення про те, що поблизу приватного домогосподарства стався вибух. Вибуховою хвилею було поранено чоловіка - він отримав легкі тілесні ушкодження.
Правоохоронці спільно із СБУ затримали двох чоловіків. Ними виявилися 23-річний виконавець, житель Броварів та 17-річний організатор, мешканець Чернівецької області.
Фото: обрання запобіжного заходу зловмиснику (t.me/kyivregionpolice)
Зловмисники діяли за вказівкою російських спецслужб за обіцянку грошової винагороди. Один чоловік безпосередньо заклав вибуховий пристрій, інший - встановлював мобільний телефон за допомогою якого велося спостереження.
Під час проведення обшуків було вилучено речові докази, які підтверджують злочинну діяльність затриманих.
Інші теракти в Україні
Нагадаємо, нещодавно у Бучі Київської області стався подвійний вибух, унаслідок якого були поранені двоє поліцейських. Вже за дві години після теракту поліція та СБУ затримали підозрюваного.
Правоохоронці встановили, що 21-річний житель Бучі Богдан Тимченко отримав від РФ інструкцію для виготовлення двох саморобних вибухових пристроїв. За скоєне спецслужби росіяни обіцяли фігуранту 25 тисяч гривень за кожен вибух.
Наступного дня суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою без права застави. Зловмиснику загрожує довічне увʼязнення.
У поліції зазначили, що сценарій цього нападу схожий на теракт у Львові, де загинули двоє правоохоронців, а ще 25 - отримали поранення.