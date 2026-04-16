Теракт в Броварах: суд избрал двум злоумышленникам меры пресечения
Двум злоумышленникам, которые причастны к совершению теракта в Броварах, суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Киевской области.
В Соломенском суде города Киева обоим фигурантам избраны меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.
Полиция получила 13 апреля сообщение о том, что вблизи частного домохозяйства произошел взрыв. Взрывной волной был ранен мужчина - он получил легкие телесные повреждения.
Правоохранители совместно с СБУ задержали двух мужчин. Ими оказались 23-летний исполнитель, житель Броваров и 17-летний организатор, житель Черновицкой области.
Фото: избрание меры пресечения злоумышленнику (t.me/kyivregionpolice)
Злоумышленники действовали по указанию российских спецслужб за обещание денежного вознаграждения. Один мужчина непосредственно заложил взрывное устройство, другой - устанавливал мобильный телефон с помощью которого велось наблюдение.
Во время проведения обысков были изъяты вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность задержанных.
Напомним, недавно в Буче Киевской области произошел двойной взрыв, в результате которого были ранены двое полицейских. Уже через два часа после теракта полиция и СБУ задержали подозреваемого.
Правоохранители установили, что 21-летний житель Бучи Богдан Тимченко получил от РФ инструкцию для изготовления двух самодельных взрывных устройств. За содеянное спецслужбы россияне обещали фигуранту 25 тысяч гривен за каждый взрыв.
На следующий день суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей без права залога. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
В полиции отметили, что сценарий этого нападения похож на теракт во Львове, где погибли двое правоохранителей, а еще 25 - получили ранения.