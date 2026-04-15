Теракт у Броварах: СБУ повідомила двом зловмисникам про підозру

Встановлено, що 21-річний житель Бучі Богдан Тимченко отримав від росіян інструкцію на виготовлення двох саморобних вибухових пристроїв. За скоєне спецслужби РФ обіцяли фігуранту 25 тисяч гривень за кожен вибух.

Наступного дня суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою без права застави. Зловмиснику загрожує довічне увʼязнення.

У поліції зазначили, що сценарій цього нападу схожий на теракт у Львові, де загинули двоє правоохоронців, а ще 25 - отримали поранення.