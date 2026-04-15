Теракт в Броварах: СБУ сообщила двум злоумышленникам о подозрении

Национальная полиция сообщила на Киевщине о подозрении двум злоумышленникам, которые причастны к совершению теракта в Броварах.
Происшествие произошло в понедельник,13 апреля, в 22:08 часов. Полиция получила сообщение о том, что вблизи частного домохозяйства произошел взрыв. В результате взрывной волны был ранен мужчина - он получил легкие телесные повреждения.
На место происшествия оперативно прибыли полицейские, спасатели ГСЧС, медики, взрывотехники полиции Киевщины, а также сотрудники СБУ.
Установлено, что к совершению преступления причастны двое молодых людей - 23-летний исполнитель, житель города Броваров и 17-летний организатор, житель Черновицкой области. Фигуранты задержаны.
Известно, что злоумышленники действовали по указанию спецслужб РФ за обещание денежного вознаграждения. Один из них непосредственно заложил взрывное устройство, другой - устанавливал мобильный телефон с помощью которого велось наблюдение.
Во время обысков изъяты телефоны, сим-карты, компоненты взрывчатки, электроспички.
Следователи СБУ сообщили злоумышленникам о подозрении по факту совершения террористического акта (ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины). Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет.
Напомним, недавно в Буче Киевской области произошел двойной взрыв, в результате которого были ранены двое полицейских. Уже через два часа после теракта полиция и СБУ задержали подозреваемого.
Установлено, что 21-летний житель Бучи Богдан Тимченко получил от россиян инструкцию на изготовление двух самодельных взрывных устройств. За содеянное спецслужбы РФ обещали фигуранту 25 тысяч гривен за каждый взрыв.
На следующий день суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей без права залога. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
В полиции отметили, что сценарий этого нападения похож на теракт во Львове, где погибли двое правоохранителей, а еще 25 - получили ранения.